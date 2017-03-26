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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة الشرطة الإسرائيلية

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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة الشرطة الإسرائيلية مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة الشرطة الإسرائيلية

مصراوي Masrawy

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - (أ ش أ):

اقتحم مستوطنون وطلاب يهود اليوم الأحد ، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة .

وكانت قوات الاحتلال قد فتحت باب المغاربة قبل الاقتحام ، وانتشرت في باحات المسجد الأقصى المبارك تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين وعناصر الاحتلال، وسط قيود تفرض على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد المبارك، وذلك في محاولة لفرض السيطرة المطلقة عليه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا .

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