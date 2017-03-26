حماس تغلق جميع منافذ قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأحد عن فرض إغلاق كامل لكافة المنافذ المؤدية إلى قطاع غزة، وذلك حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريح لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إن الإغلاق يشمل الساحل والحدود الجنوبية والشرقية والشمالية وحاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

وأوضح أنه "تقديرا للظروف الإنسانية، سيسمح للحالات الإنسانية من سكان قطاع غزة فقط بالعودة إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون".

وأشار إلى أن "تكثيف الإجراءات الأمنية على الحدود في كل الاتجاهات بدأ منذ اغتيال مجهولين للأسير المحرر القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مازن فقهاء مساء أمس الأول الجمعة".

وكان أفرج عن فقهاء، وهو أصلا من سكان الضفة الغربية، من سجون إسرائيل وتم إبعاده إلى غزة ضمن صفقة تبادل مع حماس بوساطة مصرية عام 2011.

وكانت حركة حماس حملت إسرائيل وعملاءها مسؤولية مقتله.