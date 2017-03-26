أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حماس تغلق جميع منافذ قطاع غزة

Google+ Print
حماس تغلق جميع منافذ قطاع غزة حماس تغلق جميع منافذ قطاع غزة

مصراوي Masrawy

حماس تغلق جميع منافذ قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأحد عن فرض إغلاق كامل لكافة المنافذ المؤدية إلى قطاع غزة، وذلك حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريح لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إن الإغلاق يشمل الساحل والحدود الجنوبية والشرقية والشمالية وحاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

وأوضح أنه "تقديرا للظروف الإنسانية، سيسمح للحالات الإنسانية من سكان قطاع غزة فقط بالعودة إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون".

وأشار إلى أن "تكثيف الإجراءات الأمنية على الحدود في كل الاتجاهات بدأ منذ اغتيال مجهولين للأسير المحرر القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مازن فقهاء مساء أمس الأول الجمعة".

وكان أفرج عن فقهاء، وهو أصلا من سكان الضفة الغربية، من سجون إسرائيل وتم إبعاده إلى غزة ضمن صفقة تبادل مع حماس بوساطة مصرية عام 2011.

وكانت حركة حماس حملت إسرائيل وعملاءها مسؤولية مقتله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة