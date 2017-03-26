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السجن المشدد 4 سنوات لعامل قتل زميله "حرقًا" بالشرقية

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السجن المشدد 4 سنوات لعامل قتل زميله "حرقًا" بالشرقية السجن المشدد 4 سنوات لعامل قتل زميله "حرقًا" بالشرقية

مصراوي Masrawy

السجن المشدد 4 سنوات لعامل قتل زميله

الشرقية – فاطمة الديب:
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، عامل بمزرعة، بالسجن المُشدد 4 سنوات؛ على خلفية اتهامه بقتل زميله حرقًا بدائرة مركز أبو حماد.
تعود تفاصيل القضية رقم 10025 جنايات أبو حماد لسنة 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد، إخطارًا بوصول "الحسيني.ص.ن" عامل بمزرعة تابعة لدائرة المركز، مُقيم بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، لمستشفى أبو حماد العام، مصابًا بحروق من الدرجات الثلاثة.
وأشارت التحريات، إلى أنه أثناء قيام "محمود.ع " 26 عامًا، عامل بمزرعة بأبو حماد، بالمزاح مع زميله (المجني عليه)، ألقى عليه زجاجة بنزين، ظنًا منه أنها زجاجة مياه، فنشبت النيران بالمجني عليه سريعًا، بعد اشتعالها بواسطة موقد صغير كان بالحجرة المتواجدين فيها، مما تسبب في إصابته ووفاته متأثرًا بحروقه.
وتبين أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه، حيث أنهما من قرية واحدة وحضرا للعمل بالمزرعة المُشار إليها، وبضط المتهم وعرضه على النيابة العامة، أمرت بإحالته محبوسًا لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.

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