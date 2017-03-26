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نائب وزير الصحة والسكان تؤكد ضرورة مواجهة القضايا السكانية

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نائب وزير الصحة والسكان تؤكد ضرورة مواجهة القضايا السكانية نائب وزير الصحة والسكان تؤكد ضرورة مواجهة القضايا السكانية

مصراوي Masrawy

مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، ضرورة مواجهة القضايا السكانية، ورصد نسب وحالات الأمية، والتسرب من التعليم والزواج المبكر والعنف ضد الأطفال، والإبلاغ عنها لمعالجتها، وربط العمل الميداني بالواقع الفعلى للمجتمع، وتدريب الطلاب على نقل المعرفة والاتجاهات الإيجابية والسلوكيات الصحية.

مناشدة خلال تدشين مبادرة الرائد الجامعي، بكلية الطب البشرى بجامعة بنها بحضور الدكتور السيد يوسف القاضي والدكتور محمود عبدالصبور عميد كلية الطب، بضرورة التواصل مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتبني محو الأمية للعاملين داخل الجامعة وخارجها، باعتبار أن التعليم ومحو الأمية قضية أمن قومي.

وتناولت نائب وزير الصحة في كلمتها القضية السكانية، والمفاهيم السكانية المطلوب منهم نشرها في المجتمع وانخفاض معدل الزيادة الطبيعية من ٢٥ في الألف عام ٢٠١٤ إلى ٢٢.٤ في الألف بنهاية عام ٢٠١٦م.

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