أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: مقتل 5 إرهابيين بينهم قائد كبير لـ"بيت المقدس"

Google+ Print
المتحدث العسكري: مقتل 5 إرهابيين بينهم قائد كبير لـ"بيت المقدس" المتحدث العسكري: مقتل 5 إرهابيين بينهم قائد كبير لـ"بيت المقدس"

مصراوي Masrawy

مقتل 5 إرهابيين بينهم قائد كبير لـ"بيت المقدس"

كتب ـ أشرف سويلم:
قال العميد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، قضت، اليوم الأحد، على 5 تكفيريين شديدي الخطورة، بينهم أحد قادة تنظيم بيت المقدس الإرهابي.

وأعلن الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، القبض على 16 فردا من المشتبه بهم، وتدمير عربة خاصة بالعناصر الإرهابية، فضلاً عن ضبط بندقية آلية و4 خزائن آلية، و80 طلقة بندقية آلية، واكتشاف وتدمير عبوتين ناسفتين، مجهزتان لاستهداف القوات على محاور التحرك.

واضاف المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة، لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة