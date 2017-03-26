المتحدث العسكري: مقتل 5 إرهابيين بينهم قائد كبير لـ"بيت المقدس"

كتب ـ أشرف سويلم:

قال العميد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، قضت، اليوم الأحد، على 5 تكفيريين شديدي الخطورة، بينهم أحد قادة تنظيم بيت المقدس الإرهابي.

وأعلن الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، القبض على 16 فردا من المشتبه بهم، وتدمير عربة خاصة بالعناصر الإرهابية، فضلاً عن ضبط بندقية آلية و4 خزائن آلية، و80 طلقة بندقية آلية، واكتشاف وتدمير عبوتين ناسفتين، مجهزتان لاستهداف القوات على محاور التحرك.

واضاف المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة، لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية.