أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط تاجر تمويني بعد استيلائه على 600 ألف جنيه بشبرا

Google+ Print
ضبط تاجر تمويني بعد استيلائه على 600 ألف جنيه بشبرا ضبط تاجر تمويني بعد استيلائه على 600 ألف جنيه بشبرا

مصراوي Masrawy

ضبط تاجر تمويني بعد استيلائه على 600 ألف جنيه

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تاجر تمويني، استولى على 600 ألف جنيه بشبرا الخيمة.
تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط "محمد. ع"، صاحب مخبز بلدي بناحية حي وسط دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لتلاعبه والتصرف في أرصدة الدقيق بالمخبز الخاص به.
واستهدفت حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية ، المخبز، وبتفتيشه ومراجعة سجلاته، تبين تصرفه في كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% بكمية قدرها 462 شيكارة دقيق بلدي، بإجمالي وزن 13 طـنا، وبيعها لتجار السوق السوداء، لتحقيق مكاسب جراء ذلك، بما يعادل 600 ألف جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء