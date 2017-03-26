ضبط تاجر تمويني بعد استيلائه على 600 ألف جنيه بشبرا

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تاجر تمويني، استولى على 600 ألف جنيه بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط "محمد. ع"، صاحب مخبز بلدي بناحية حي وسط دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لتلاعبه والتصرف في أرصدة الدقيق بالمخبز الخاص به.

واستهدفت حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية التموين، المخبز، وبتفتيشه ومراجعة سجلاته، تبين تصرفه في كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% بكمية قدرها 462 شيكارة دقيق بلدي، بإجمالي وزن 13 طـنا، وبيعها لتجار السوق السوداء، لتحقيق مكاسب جراء ذلك، بما يعادل 600 ألف جنيه.