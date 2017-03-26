مرصد الإفتاء يدين مقتل وإصابة 7 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية بمالي
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ترامب يؤكد أنه سيعمل على إلغاء "أوباماكير" غداة نكسة في الكونجرس
الأرصاد: طقس الأحد معتدل وتكاثر السحب على شمال وشرق البلاد
العرابي من باريس: مصر في طليعة الدول التي تحارب الإرهاب
الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 26 مارس
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نائب برلماني عن زيادة سعر تذاكر المترو: "مش عارفين نوري وشنا للناس"