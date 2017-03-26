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قطبا ميلان يتصارعان على ضم يايا توريه

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قطبا ميلان يتصارعان على ضم يايا توريه قطبا ميلان يتصارعان على ضم يايا توريه

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يرغب اللاعب الإيفواري يايا توريه، في تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي، الذي ينتهي الصيف المقبل، إلا أن إدارة السيتي لم تناقش معه هذا الأمر ليصبح محط اهتمام ميلان وإنتر، حسبما أوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

واقترب توريه الذي سيبلغ عامه الـ34 في شهر مايو المقبل، من الانضمام إلى الإنتر في آخر عامين، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب إدارة مانشستر سيتي، ليؤكد وكيل أعماله التركي ديمتري سيلوك على وجود 5 أندية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري الصيف المقبل من بينهم موناكو ناديه القديم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى حصول توريه على أجر إسبوعي يصل إلى 230 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه سيحصل على نصف هذا المبلغ في حال انضمامه إلى أي من قطبي ميلان.

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