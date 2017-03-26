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رونالدينيو يبدأ مسيرته الغنائية

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رونالدينيو يبدأ مسيرته الغنائية رونالدينيو يبدأ مسيرته الغنائية

التحرير

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أصدر نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، أول أغنية له على قناته الخاصة على موقع «يوتيوب» والتي تحمل اسم «Sozinho» وتحمل طابع السامبا، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأشار رونالدينيو، في السنوات الأخيرة، إلى أنه يحلم بأن يصبح مغني في يوم من الأيام، وسبق له وأن ظهر في العديد من أغاني الراب البرازيلية، إلى جانب ظهوره في الأغنية الرسمية للأولمبياد البارلمبية الأخيرة التي استضفاتها «ريو دي جانيرو» العام الماضي.

وخلال مسيرته مع نادي برشلونة، حرص اللاعب البرازيلي على العودة إلى بلاده في منتصف كل موسم لحضور الكارنفالات.

يذكر أن رونالدينيو، يعمل حاليا كسفير للنادي الكتالوني، وبدأ مهام عمله برحلة إلى الصين للترويج للبرسا منذ 6 أسابيع.

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التحرير

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