رونالدو رابع أفضل هداف في تاريخ أوروبا

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نجح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تسجيل الهدف رقم 70 له مع منتخب البرتغال، بفضل الثنائية التي سجلها في شباك المجر، أمس السبت، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، ليصبح رابع أفضل هداف في تاريخ أوروبا.

ورفع اللاعب البرتغالي رصيده من الأهداف إلى 9 في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا العام المقبل، كما رفع رصيده إلى 70 هدفًا في 137 مباراة دولية متخطيًا كل من جيرد مولر، أسطورة كرة القدم الألمانية، والأيرلندي روبي كين، وسيكون هدفه المقبل هو تخطي ميروسلاف كلوزه، الذي يملك في رصيده 71 هدفًا وبوشكاش الذي سجل 84 هدفًا.

وتمكن رونالدو، من تسجيل 35 هدفًا من أهدافه الدولية على ملاعب البرتغال و25 خارجها بينما سجل 10 أهداف في النهائيات، وسجل كريستيانو في 49 مباراة نجحت البرتغال في الفوز بـ41 منها مقابل التعادل في 4 والخسارة في مثلهم.

ومن بين أهداف رونالدو الدولية، نجح اللاعب البرتغالي في تسجيل 3 «هاتريك» ومرة واحدة «سوبر هاتريك»، و12 ثنائية و33 هدفًا موزعين على باقي المباريات.

وتعتبر شباك أرمينيا هي المفضلة لرونالدو على الصعيد الدولي حيث سجل فيها 5 أهداف، كما سجل 4 أهداف في شباك كل من أندورا وإستونيا وهولندا والسويد، وبشكل عام سجل رونالدو في شباك 33 منتخبًا، ولم يسبق له التسجيل في فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا.

ونستعرض فيما يلي قائمة هدافي القارة الأوروبية:

1- فيرينتس بوشكاش (المجر وإسبانيا): 84 هدفًا في 89 مباراة دولية.

2- ساندور كوتشيس (المجر): 75 هدفًا في 68 مباراة دولية.

3- ميروسلاف كلوزه (ألمانيا): 71 هدفًا في 137 مباراة دولية.

4- كريستيانو رونالدو (البرتغال): 70 هدفًا في 137 مباراة دولية.

5- جيرد مولر (ألمانيا الغربية): 68 هدفًا في 62 مباراة دولية.

6- روبي كين (جمهورية أيرلندا): 68 هدفًا في 146 مباراة دولية.

7- زلاتان إبراهيموفيتش (السويد): 62 هدفًا في 116 مباراة دولية.

8- إمري شلوسر (المجر): 59 هدفًا في 68 مباراة دولية.

9- ديفيد فيا (إسبانيا): 59 هدفًا في 97 مباراة دولية.

10- يان كولر (جمهورية التشيك): 55 هدفًا في 91 مباراة دولية.