بليند يتحمل مسؤولية خسارة هولندا ويلمح إلى إمكانية الرحيل

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أعلن مدرب المنتخب الهولندي داني بليند، عن تحمله مسؤولية خسارة الفريق أمس السبت، أمام بلغاريا بثنائية نظيفة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في مستقبله على رأس القيادة الفنية للطواحين، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وعاني المنتخب الهولندي أمس، من العديد من الغيابات في خط الدفاع من ستيفان دي فري وفيرجيل فان ديك وجيفري بروما، ليختار بليند مدافع أياكس ماتيس دي ليجت ليخوض مبارته الأولى إلى جانب برونو مارتينز إيندي في قلب الدفاع، ليتسبب المدافع الشاب في هدفي بلغاريا بشكل مباشر.

وتسببت الخسارة في احتلال هولندا المركز الرابع في المجموعة الأولى وباتت مهددة بالغياب عن ثاني بطولة كبرى على التوالي بعد فشل الطواحين في الوصول إلى يورو 2016 الذي أُقيم في فرنسا.

وأشار بليند، إلى تقديم هولندا مستوى مخيب للأمال في مباراة الأمس، مؤكدًا على عدم معرفته السبب وراء تلك البداية الضعيفة للمباراة، وصعوبة خلق أي فرص لتهديد مرمى بلغاريا، مشيرًا إلى أنه لا يلام في هذا الأمر سواه.

وأضاف بليند، أن لم يكن من الصواب البدء بدي ليجت منذ بداية المباراة، إلا أن ذلك الخطأ هو مسؤوليته بكل تأكيد، مشيرًا إلى ضرورة التفكير بشأن استمراريته على رأس القيادة الفنية للفريق في ظل الإحباط الشديد الذي ينتابه في الوقت الحالي.

يذكر أن المنتخب الهولندي يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد مرور 5 جولات، بينما تتصدر فرنسا المجموعة برصيد 13 نقطة ومن بعدها السويد بـ10 نقاط، فيما تتواجد بلغاريا في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى المونديال ويخوض أفضل 8 فرق احتلت المركز الثاني الملحق.