«من شابه أباه فما ظلم».. 13 معلومة عن آخر سلاطين مصر

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شهدت البلاد في عهده نشاطًا ملحوظًا للحركة الوطنية، حيث نادى سعد باشا زغلول ومن معه بالاستقلال عن الإنجليز بعد الحرب العالمية الأولى، إلا أنه حفظ الجميل للقوات البريطانية ونجح في الإيقاع بين قادة الحركة الوطنية، كما فعل في إخوته ما فعله والده مع إخوته أيضًا، وبالمثل كان ابنه الملك فاروق الأول.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الملك فؤاد الأول..

1- ولد في 26 مارس عام 1868.

2- هو ابن الخديو إسماعيل من زوجته الثالثة الأميرة "فريال هانم".

3- تلقى تعليمه في مدرسة قصر عابدين، التى أنشأها والده لتعليم أبنائه، واستمر بها ثلاث سنوات.

4- خرج مع والده من مصر بعد نفيه إلى إيطاليا، لكنه عانى هناك من الإفلاس والضياع، فسافر إلى تركيا من أجل مقابلة السلطان عبد الحميد والتوسط به حتى يعود لمصر، وبالفعل أمر السلطان بعودته إلى مصر عام 1890 وألحقه بالعمل في الجيش المصري.

5- اعتلى عرش مصر عام 1917، بعد وفاة أخيه السلطان حسين كامل بوصاية بريطانية.

6- حرص على موالاة الاحتلال الإنجليزي الذي أتى به إلى العرش، حتى إنه قام بزيارة المعتمد البريطانى فى مقره، واضعًا امكانيات البلاد فى خدمة الجيش الإنجليزى أثناء الحرب العالمية الأولى ، وتبرع بثلاثة ملايين جنيه من ميزانية الدولة وهو مبلغ ضخم فى ذلك الوقت.

7- بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، نشطت الحركة الوطنية للحصول على الاستقلال، ولكنه مارس دورًا في تشتيت قادة الحركة الوطنية، وتمكن من إحداث الوقيعة بين سعد باشا زغلول وعدلي يكن رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

8- حصلت مصر في عهد على استقلال صوري من احتلال الإنجليز لها عام 1922، لكن وضعت تحفظات قاسية دفعت قادة الحركة الوطنية إلى رفضها.

9- بعد الاستقلال أصدر السلطان فؤاد أمرًا بتغيير لقبه من "سلطان" إلى ملك على مصر، وأصبح اللقب الرسمي له "حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول"، وبهذا يكون "فؤاد الأول"، آخر سلاطين مصر.

10- استصدر بموافقة الإنجليز مرسومًا ملكيًّا في 13 أبريل 1922 يحصر وراثة العرش في أبنائه، كما فعل والده الخديو إسماعيل مع إخوته، وبهذا أصبح لقب ابنه "حضرة صاحب السمو الملكى الأمير فاروق".

11- تزوج من الأميرة "شيوه كار خانم أفندى" حفيدة إبراهيم باشا، وقد ورثت منه ثروة كبيرة تمثلت في عدة أطيان وأموال وعقارات، وأنجبت له الأمير إسماعيل الذى لم يعش طويلًا والأميرة "فوقية".

12- زوجته الثانية كانت الأميرة نازلي عبد الرحيم صبري، ابنة وزير الزراعة في تلك الفترة، وأنجبت منه خمسة أبناء هم: الملك فاروق، والأميرة فوزية، والأميرة فائزة، والأميرة فائقة، وأخيرًا الأميرة فتحية.

13- توفي الملك فؤاد في قصر القبة في 28 أبريل 1936 ودفن في مسجد الرفاعي، وقد خلفه على العرش ابنه الملك فاروق.