بطلة «الحفيد» التي فضلت الحجاب عن مواصلة الفن.. 10 معلومات عن منى جبر

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ملامحها الهادئة، وجمالها اللافت، ورومانسيتها في الأداء، كلها عوامل أدت إلى ترشيحها لأدوار عديدة بأفلام السبعينيات والثمانينيات، ورغم ذلك لم تواصل مسيرتها الفنية، وفضلت التفرغ لأسرتها مع مطلع التسعينيات، تاركة وراءها أعمال فنية قليلة ذات بصمة مؤثرة.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنانة منى جبر..



1- اسمها بالكامل منى محمد عبدالفتاح جبر.

2- ولدت في يوم 26 مارس عام 1938، أي أنها تبلغ من العمر 79 عامًا.

3- شقيقتها هي الفنانة ناهد جبر التي تزوجت من الفنان سناء شافع، وتميزت في دور بمسرحية "شاهد ما شفش حاجة" مع الفنان عادل إمام.

4- حصلت على ماجستير في الآداب.

5- علاقتها بالشهرة بدأت من خلال عملها كمذيعة في الإذاعة والتليفزيون عام 1960، ومن أشهر برامجها "اتنين على الهواء" و"سينما القاهرة".

5- اتجهت بعد ذلك للسينما في السبعينيات والثمانينيات، ومن أشهر أعمالها فيلم "الحفيد" عام 1974 حيث جسدت شخصية "أحلام" الشقيقة الكبرى لميرفت أمين، والذي ينتهي الفيلم بمشهد "سبوع" ابنها.

6- شاركت فى عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "لن أنساه أبدًا" عام 1988، وأفلام "النداهة، والحب وأشياء أخرى، وعندما يأتى المساء، والحرملك، وصيام صيام، والباقي من الزمن ساعة، والملاعين، ووراء الشمس، والحب تحت المطر".

7- فاجأت الجميع باعتزالها وارتدائها الحجاب أوائل التسعينيات، مفضلة التفرغ لأسرتها.

8- تزوجت من فنان الباليه عبد المنعم كامل ثم من المخرج الكبير "هاني لاشين"، وأنجبت منه ابنها الدكتور "محمود لاشين ".

9- عملت كرئيسة لقناة الأطفال براديو وتليفزيون العرب، وقدمت من خلال ذلك العديد من الأعمال التي تنمي الفكر والذكاء والوجدان داخل الطفل العربي .

10- الفنانة المحجبة ظهرت مؤخرًا، وفاجأت الجمهور بتغير ملامحها وكبر سنها، من خلال صور حضورها إحدى المناسبات الاجتماعية والتى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.