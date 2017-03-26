منتجة أفلام وثائقية صفعها والدها لـ«طول لسانها».. ما لا تعرفه عن كندة علوش

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نجمة عربية قدمت من سوريا واستطاعت بموهبتها حجز مكان بين نجمات مصر لتنافسهن فى بطولة أهم الأعمال الدرامية والسينمائية، هى أحدث عروس فى الوسط الفنى الفنانة كندة علوش التى تزوجت مؤخرًا من الفنان عمرو يوسف، والتى يرصد "التحرير- لايف" نرصد 16 معلومة عنها فى التقرير التالى..

1- ولدت في دمشق بسوريا يوم 26 مارس عام 1982، أي أنها تبلغ من العمر 35 عامًا.

2- والدها طبيب أسنان ووالدتها مهندسة، ولها أخ وحيد يصغرها بثلاث سنوات يُدعى "بدر".

3- نشأت في أسرة يسارية تهوى الفن والثقافة، حيث كان يصطحبها والدها لدخول السينما والمسرح في طفولتها مع شقيقها.

4- كانت متفوقة في مراحل التعليم الأولى من دراستها، لذا أشار عليها والدها بدخول قسم العلمي في الثانوية العامة، وبعدما حصل على موافقتها بعد عناء، سجّلت رغبتها بدون علمه للاتحاق بالقسم الأدبي، ولم يعرف والدها بذلك إلا وهي في الصف الثاني الثانوي.

5- اعتادت قراءة مسرحيات شكسبير وارتبطت منذ صغرها بالفن، وكانت تؤلف وتخرج مسرحيات منذ طفولتها، لكنها لم تمثل بها، حيث كانت تهوى الإخراج أكثر من التمثيل.

6- "كندة" شخصية عصبية وسريعة الانفعال، وذلك الأمر تسبب في قيام والدها بصفعها على وجهها، بعد أن قامت بالرد عليه بطريقة غير لائقة، حيث قالت في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي: "دي كانت المرة الوحيدة اللي بابا ضربني فيها لأني قليت أدبي وطولت لساني بصراحة".

7- بعد حصولها على الشهادة الثانوية، أراد لها والدها دراسة الحقوق أسوة بجدها قاضي قضاة سوريا في ذلك الوقت، لكنها التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وفي الوقت نفسه دخلت معهد التمثيل قسم نقد وتمثيل بسوريا، حيث لم تكن دراسة الإخراج متاحة آنذاك في المعهد.

8- لم تكمل دراستها في كلية الآداب لانشغالها بالفن وعدم حضورها للمحاضرات، فتركتها وهي بالسنة الثالثة في الدراسة، وأكملت دراسة في معهد التمثيل، وعن ذلك تقول: "أنا نادمة كثيرًا على ذلك، ليتني أكملت دراستي بكلية الآداب".

9- أول مرة واجهت فيها الكاميرا كانت بعمر الثانية عشرة في سهرة تليفزيونية، ولم تعترض أسرتها حينها على التمثيل، لكن موقفها تبدل حينما عرض أحد كبار المخرجين على "كندة" التمثيل في أحد الأدوار أثناء دراستها بالمعهد، حيث رفضت الأسرة وأصرت على إكمالها لدراستها، حتى لا يتكرر ما حدث في كلية الآداب.

10- بعد تخرجها في معهد التمثيل عملت لمدة 3 سنوات مساعد مخرج، ثم كاتبة لمدة عام ونصف العام في مجلة "ستار"، بجانب عملها في إخراج الأفلام الوثائقية.

11- اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل، وشاركت في سوريا بحوالي 20 مسلسلًا تلفزيونيًّا أشهرها "هدوء نسبي" و"اجتياح"، و7 أفلام سينمائية.

12- علاقتها بالسينما المصرية بدأت من خلال فيلم "ولاد العم" عام 2009، حيث جسدّت شخصية المناضلة الفلسطينية "دارين"، وعن كيفية اختيارها لهذا الدور قالت: "المخرج شريف عرفة جاء إلى سوريا لعمل كاستينج للدور واختارني لأني بجيد اللهجة الفلسطينية لدرجة إن السوريين كانوا فاكرني فلسطينية".

13- من أشهر أفلامها في مصر: "الفاجومي، هيبتا، المصلحة، لا مؤاخذة، بتوقيت القاهرة"، ومن المسلسلات: "أهل كايرو، دلع بنات، عد تنازلي، البلطجي، والعهد".

14- تزوجت مرتين الأولى من الكاتب السوري "فارس الذهبي" وحدث الانفصال في أبريل 2016، والثانية من الفنان المصري عمرو يوسف في نوفمبر 2016.

15- أسست مع زوجها الأول شركة "استوديو دمشق" لإنتاج الأفلام الوثائقية.

16- قالت إنها منعت من دخول سوريا بسبب رأيها في الثورة السورية، بأنه يجب أن تظل احتجاجات سلمية دون الوصول إلى حمل السلاح لأن ذلك سيفجر الأزمة ويتسبب فى بحور من الدماء.