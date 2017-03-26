"أكل العيش مُر".. علقة موت لـ"مبلط محارة" على يد زملائه بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب مبلط محارة، من قرية "شنيت الحرابوة" التابعة لدائرة مركز كفر صقر بالشرقية، اليوم الأحد، بنزيف داخلي بالمخ؛ إثر تعرضه لضرب مُبرح على يد اثنين من زملائه خلال عمله بالقرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بوصول "محمد علي راغب"، 31 عامًا، مبلط محارة، مُقيم بقرية "شنيت الحرابوة" بمركز كفر صقر، لمستشفى الزقازيق الجامعي، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، وحالته غير مستقرة.

وبسؤال "علي السيد أحمد" ابن خالة المجني عليه، أفاد بأن وراء الواقعة "محمد.ب.أ.ع" مبلط محارة، وزميل المجني عليه، بسبب مشاجرة بينهما، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 243 / 78 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أنه أثناء تواجد المجني عليه بقريته يوم 19 مارس الجاري، وخلال عمله بإحدى الشقق، حدثت مشادة كلاميه بينه وزميله "محمد.ب.أ.ع"، قام على إثرها الأخير باستدعاء "محمد.أ.ع" أحد أقاربه، وتعدوا بالضرب على المجني عليه، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخل بالمخ.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 322 / 53 جُنح كفر صقر لسنة 2017، وجرى ضبط المتهم، فيما أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.