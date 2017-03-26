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حماية المستهلك: تغريم «جنرال إليكتريك» 10 آلاف جنيه لمخالفته القانون

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حماية المستهلك: تغريم «جنرال إليكتريك» 10 آلاف جنيه لمخالفته القانون حماية المستهلك: تغريم «جنرال إليكتريك» 10 آلاف جنيه لمخالفته القانون

التحرير

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قضت المحكمة بتغريم المركز الإمريكي الدولي جنرال إليكتريك "إيديال إكسبرت" مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامه بأتعاب المحاماه، وذلك في الدعوي رقم 709 لسنة 2016 جنح القاهرة، بحسب ما أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب.

وقال "يعقوب": إن "الجهاز كان قد تلقي شكوي رقم 105700 تضرر فيها الشاكي من وجود عيب بثلاجة ماركة جنرال إليكتريك تمثل في عدم القدرة على العمل، وبالاتصال بالمركز الأمريكي الدولي جنرال إليكتريك لإصلاح المنتج محل الشكوى - لكن العيب مازال قائمًا"، كما أن المركز المشكو في حقه أدعي أنه الاسم والعلامة التجارية "جنرال إليكتريك" على خلاف الحقيقة، ولذلك تم إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن مخالفة المركز لنص المواد 1، 6/1، 9 ، 24/1 ،2 ،4 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016 والمادتين 113،114 من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2006، حيث تنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك "على كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو أو اعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها".

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

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التحرير

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