إدارة البورصة تتبرع بنصف مليون جنيه لدعم الأيتام ومستشفى السرطان

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أعلن مجلس إدارة البورصة، التبرع بمبلغ نصف مليون جنيه مصري على أن يخصص منها مبلغ 250 ألف جنيه مصري لدعم الأيتام فيما يعرف بـ"يوم اليتيم" و250 ألف جنيه لمستشفى السرطان (500500) بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الإدارة بمبنى البورصة بالأسكندرية بعد عملية إعادة تجديد شاملة ليليق بالمكانة التاريخية لبورصة الإسكندرية كأحد أقدم البورصات في العالم والتي يعود تاريخها إلى عام 1883 - حيث كانت بورصة الإسكندرية تمتلك واحدة من أهم الأسواق الأجلة في العالم والذي تخصص في القطن آنذاك.

وأشار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في بيان، اليوم الأحد، إلى أن الاجتماع ناقش أداء البورصة المصرية خلال 2016 وأهم المؤشرات المالية والتشغيلية عن الفترة المنقضية ونتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، والتي حققت فيها البورصة المصرية أعلى فائض في تاريخها سواء على مستوى القوائم المالية المستقلة أو المجمعة، موجهًا الشكر والتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة على هذه النتائج غير المسبوقة.

وأضاف "عمران" أن بورصة الإسكندرية من أعرق البورصات في العالم بتاريخها الذي يمتد لأكثر من 135 عامًا، وتعد هي الأساس لسوق المال المصري قبل أن يتم دمجها.

وتابع "بالرغم من هذه العراقة فقد أردنا أيضًا أن نحافظ على بنية تحتية عصرية تتناسب مع التطورات السريعة في سوق المال، ولذلك قمنا بعملية إعادة تجديد شاملة للمبنى مع الحفاظ على هويته التاريخية المميزة".

وأشار إلى أن البورصة قطعت شوطًا كبيرًا في طريق توثيق تاريخ سوق المال المصري العريق من خلال افتتاح المرحلة الأولى من متحف البورصة المصرية والتي ضمنت مقتنيات نادرة تعود للقرن التاسع عشر.