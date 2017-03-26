«إنفنيتي سولار» تطلق أول محطة طاقة شمسية بقدرة ١.٢ ميجا وات

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انتهت شركة إنفنيتي سولار المصرية من إقامة مشروع أول محطة طاقة شمسية على الجهد المتوسط ضمن المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية بقدرة ١.٢ ميجا وات بمدينة السادس من أكتوبر.

وصرح تيمور أبو الخير مدير إدارة الاستثمار في مجموعة شركات إنفنيتي، أن المحطة تعتبر أحد المشروعات الاستثمارية في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

وأوضح "أبو الخير"، أن هذه المحطة تعد الأولى من نوعها، و أقيمت من خلال التمويل الذاتي، مشيرًا إلى أن المحطة تمثل نقلة جيدة للغاية في مجال توليد الكهرباء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة - حيث يأت ضمن توجه الحكومة للتوسع وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن تنفيذ المشروع استغرق ثلاثة أسابيع، و تم التوصيل في منتصف شهر يناير الماضي مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك تحت برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الأولى للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أحمد شمس مدير عام شركة إنفنيتى سولار - أن هذا المشروع يأي ضمن مجموعة من مشروعات الطاقة الشمسية التي ستقوم الشركة بتنفيذها والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر من عام 2014.

وقال "شمس": إن "حجم المشروع ١.٢ ميجا وات وينتج كهرباء بقدرة ١٨٨٤ ميجا وات ساعة سنويا ونُفذ بأيدي مصرية خالصة من خلال تعاون مصري ألماني".

وأشار إلى أن المشروع يُسهم في زيادة نسبة توليد الكهرباء من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف مدير عام شركة إنفينتي، أن المشروع يُسهم أيضًا في الحد من تلوث البيئة من خلال منع انبعاث ١٣٣٠ طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا في الجو وتصل إلى ٣١ ألف و٧٢٢ طن خلال مدة المشروع البالغة ٢٥ عامًا.