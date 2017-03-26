أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد معتدل وتكاثر السحب على شمال وشرق البلاد

Google+ Print
الأرصاد: طقس الأحد معتدل وتكاثر السحب على شمال وشرق البلاد الأرصاد: طقس الأحد معتدل وتكاثر السحب على شمال وشرق البلاد

مصراوي Masrawy

الأرصاد الجوية

كتبت- مادي غيث:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد لطيف نهارًا علي كافة الأنحاء، بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال وشرق البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان حصل مصراوي علي نسخة منه، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر، ممايؤدي الي إضطراب الملاحة البحرية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، علي السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة