الأرصاد: طقس الأحد معتدل وتكاثر السحب على شمال وشرق البلاد

كتبت- مادي غيث:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد لطيف نهارًا علي كافة الأنحاء، بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال وشرق البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان حصل مصراوي علي نسخة منه، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر، ممايؤدي الي إضطراب الملاحة البحرية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، علي السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة.