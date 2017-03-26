غدًا..محاكمة 9 محامين بـ"الجنايات" لاحتجازهم أعضاء نيابة أبو كبير

الشرقية – فاطمة الديب

تنظر محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، اليوم الأحد برئاسة المستشار زكي العتريس، رئيس المحكمة، غدًا الاثنين، أولى جلسات محاكمة 9 محامين بمدينة أبو كبير، على خلفية اتهامهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير العامة ومنعهم من مغادرة النيابة لمدة 5 ساعات متواصلة.

كانت مباحث أبو كبير، ألقت القبض على اثنين من المحامين، فيما ألقى جهاز الأمن الوطني، القبض على ثلاثة آخرين، وذلك بمناطق مرسى مطروح، ورأس البر، بعد صدور قرار ضبط وإحضار 9 محامين، على ذمة تحقيقات النيابة العامة.

ووجهت النيابة، للمتهمين، تهم الاشتراك وآخرون مجهولون، في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بغرض احتجاز أعضاء نيابة أبو كبير، ومنعهم من مغادرة مكاتبهم لمدة 5 ساعات متواصلة، واستعمال لعنف والتهديد مع موظفين عموميين، واحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة.

كما وجهت النيابة، للمتهمين، تهمة إهانة وتهديد وكيل نيابة أبو كبير، المستشار بدر الشافعي.