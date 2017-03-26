وفاة مريض بالقلب بعد مشادة كلامية مع "خاله" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

توفي شاب، يبلغ من العمر 30 عامًا، اليوم الأحد، بعد إصابته بنوبة قلبية؛ إثر وقوع مشادة كلامية بينه وخاله بدائرة مركز بلبيس.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من "كريم سامي إبراهيم"، 26 عامًا، حاصل على بكالوريوس تربية، يتهم فيه خاله "عبدالسميع.ص.ع"، بالتسبب في وفاة شقيقه "أحمد" 30 عامًا، حاصل على بكاوريوس خدمة اجتماعية، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما.

وقال مُقدم البلاغ، إن شقيقه كان مريضًا بالقلب، وأنه تعرض لأزمة قلبية إثر مشادة كلامية عنيفة مع خاله المشكو في حقه، لم يتحمل على إثرها وتوفي فورًا متأثرًا بمرضه.

وبسؤال المتهم، أنكر ما نسب إليه من تهم، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 8421 إداري بلبيس لسنة 2017، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة.