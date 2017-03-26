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مصرع ضابط ومجند وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بالسويس

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مصراوي Masrawy

جثمان المجندجثمان المجند

الشاحنة خرجت عن مسار الطريق بفعل الاصطدامالشاحنة خرجت عن مسار الطريق بفعل الاصطدام

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي ضابط شرطة ومجند في السويس مصرعهما، وأصيب 4 آخرين اصطدمت سيارة الشرطة التي كانوا يستقلونها بشاحنة وذلك على طريق "- إيران" الفردي، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين للمشرحة والمصابين لمستشفى السويس العام.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم عتاقة، بمصرع ضابط بقسم شرطة فيصل ومجند وإصابة 4 أفراد كانوا يستقلون صندوق سيارة الشرطة، وتبين أن الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة لسائق الشاحنة وعدم التزامه بالحارة المخصصة لاتجاهه وتجاوزه على الحارة الأخرى فوقع التصادم بالمقابلة.

وقال مصدر أمني إن قوة من قسم عتاقة تحفظت على سائق الشاحنة، ورُفعت آثار الحادث من حرم الطريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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