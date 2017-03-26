ساوثجيت: مستقبل روني مع إنجلترا لم ينتهِ بعد

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أكد مدرب منتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، على أن مسيرة واين روني، مع الأسود الثلاثة، لم تنتهِ بعد، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وخرج لاعب مانشستر يونايتد، من قائمة المنتخب الإنجليزي التي واجهت ألمانيا وديًا يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب مباراة ليتوانيا اليوم في تصفيات كأس العالم، وذلك بسبب عدم مشاركته مع الشياطين الحمر بانتظام.

وأوضح ساوثجيت، على أنه لم يخرج روني من حساباته معربًا عن اسغرابه الشديد من كثرة الأحاديث حول ضرورة اعتزال روني في الوقت الذي يمتلك فيه الفرصة للعودة من جديد لصفوف المنتخب، مؤكدًا على عدم وجود أي سبب في الوقت الحالي لاعتزاله اللعب الدولي.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره الليتواني اليوم الأحد، في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وعين الأسود الثلاثة على تحقيق النقاط الثلاث من أجل مواصلة تصدر المجموعة السادسة والاقتراب أكثر من التأهل إلى مونديال روسيا العام المقبل.