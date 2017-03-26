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بالصور || شرطة دبي تحرر محضرًا ضد نفسها بسبب ''مصري''

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بالصور || شرطة دبي تحرر محضرًا ضد نفسها بسبب ''مصري'' بالصور || شرطة دبي تحرر محضرًا ضد نفسها بسبب ''مصري''

نشر مصري مقيم في الإمارات صورًا لسيارته بعد ما تعرضت لحادث أثناء وقوفها ليلا، حيث ان صاحب السيارة اكتشف مفاجأة عن الشخص الذي تسبب في الحادث.
 
قال محمد الشوباري، على صفحته على الفيس بوك، "يحدث فى كوكب الإمارات الشقيق صحيت الصبح وانظر من الشباك الاقي عربيتي هكذا الحمد لله استغفرت ربنا ونزلت قلت أكلم الشرطة عشان أعمل محضر أثبت حالة عشان أصلحها، طبعا الوش طاير".
 
وأضاف "الشوباري"، "دخلت العربية عشان أكلم الشرطة لقيت ورقة تحت المساحات قلت اللي عمل الحدثة بيعتذر ولكن وجدت ورقة محضر بالحادثة قلت يمكن كنت واقف غلط وعشان يهرب عملي أنا الغلطان ولكن المفاجأة أن إللى عمل الحادثة سيارة شرطة والضابط عمل لنفسه المحضر وأنه هو اللي غلطان بصراحه هي ديه البلد المحترمة بجد وهذا الضابط صاحب السيارة 1288 دبي نموذج محترم لهذا البلد المحترم".
 
المنشور الذي تم مشاركته من قبل عدد كبير من رواد "فيس بوك" جائت عليه ردود فعل كثيرة عن مواقف مشابهة حدثت لمصريين بالخارج وعن كيفية تعامل الدول الأخرى وخاصة دبي بشكل محترم ولائق مع المواطنين أيًا كانت جنسيتهم.
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المصدر:مصراوي

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