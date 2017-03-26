أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد

Google+ Print
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقرت صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 18.08 جنيه، ونحو 18.18 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك "إتش إس بي سي" ليسجل سعر البيع نحو 18.35 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.16 جنيه، وسجل سعر البيع في كلا من البنك المصري الخليجي، وبنك بيريوس، وبنك كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.22 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.12 جنيه.

وسجل سعر البيع في كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك إيران للتنمية، وبنك البركة، وبنك بلوم، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 18.20 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيه، وسجل سعر البيع في بنك الإسكندرية نحو 18.17 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.07 جنيه، وسجل سعر البيع فى بنك قناة السويس نحو 18.15 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه.

وثبت سعر البيع فى كلا من البنك الأهلي المصري، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك فيصل، ليسجل نحو 18.10 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيهًا، وسجل سعر البيع في البنك العربي الإفريقي نحو 18.12 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.02 جنيه.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، فقد ارتفع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو 19.58 جنيهًا للبيع و 19.36 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 22.66 جنيه للبيع، ونحو 22.44 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري 18.30 جنيه للبيع و18.07 جنيه للشراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية