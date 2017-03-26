محامي عفت السادات: كنا واثقون من حكم الإدارية العليا بإعادتنا للانتخابات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال عمر هريدي، محامي عفت السادات، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة تلا، إن موكله كان مؤمنًا بأن المحكمة الإدارية سوف تنصفه في قضية مشاركته في الانتخابات.

وأضاف هريدي في تصريحات صحفية: «كنا واثقين من الحكم، وثقتنا هذه تنبثق من الإيمان بنزاهة القضاء وشفافيته».

وتابع محامي عفت السادات: «موكلي استمر في حملته الانتخابية، بل وأصر على البقاء في تلا، وإن شاء الله واثقون من الفوز في السباق الانتخابي ومن ثقة أهل الدائرة في الدكتور عفت السادات».

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي قرارًا بقبول الطعن المُقدم من الدكتور عبد الحكيم عصمت السادات، وشهرته «عفت السادات»، على حكم استبعاده من سباق الانتخابات البرلمانية عن دائرة «تلا – الشهداء».

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، رئيس دائرة فحص الطعون، وبموجبه هذا الحكم يشارك عفت السادات في الانتخابات البرلمانية عن دائرة «تلا – الشهداء»، المزمع عقدها الشهر المقبل.