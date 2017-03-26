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شكري يطير للمشاركة في اجتماعات القمة العربية بعمان

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شكري يطير للمشاركة في اجتماعات القمة العربية بعمان شكري يطير للمشاركة في اجتماعات القمة العربية بعمان

التحرير

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يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة فى الاجتماعات الوزارية التحضيرية للدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه سيتم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، بحث أهم مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية على ضوء التحديات الراهنة، والأزمتين السورية واليمنية، والوضع فى كل من ليبيا والعراق والصومال.

كما سيناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب، الموضوعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى، والعلاقات مع دول الجوار الجغرافى للمنطقة العربية، وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى إصلاح جامعة الدول العربية، ووضع رؤية عربية لكيفية التعامل مع ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن استعراض أوضاع حقوق الإنسان فى الوطن العربى، ودراسة إنشاء آلية عربية لتقديم المساعدات العربية الإنسانية للمتضررين واللاجئين والنازحين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن شكرى سيشارك فى الجلسة الخاصة بالأزمة السورية، بحضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان ديمستورا، الذى سيقوم خلالها بإطلاع وزراء الخارجية العرب على أبرز التطورات على الساحة السورية على الصعيدين السياسى والإنساني .

كما سيجرى وزير الخارجية، لقاءات ثنائية هامة مع نظرائه من وزراء خارجية الدول العربية المشاركة، سيتم خلالها تناول المستجدات الخاصة بالقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.

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