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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس لطيف نهارا على كافة الأنحاء بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

الإسكندرية 15 22

مطروح 11 21

بورسعيد 15 22

دمياط 15 21

بلطيم 15 21

الإسماعيلية 10 24

السويس 11 24

العريش 05 21

نخل 08 22

طابا 10 23

الطور 16 23

مرسى علم 18 25

الغردقة 16 27

شرم الشيخ 19 26

رفح 04 20

كاترين 04 19

سيوة 09 26

المنيا 11 25

الفيوم 11 25

رأس سدر 13 25

أبوسمبل 14 28

وسط الدلتا 13 24

أسيوط 11 25

سوهاج 12 26

الأقصر 13 28

أسوان 15 29

شلاتين 17 29

حلايب 19 27

الوادى الجديد 14 27

قنا 12 27

نويبع 17 26

السلوم 11 21

 

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