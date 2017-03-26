بالصور || تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

سمر العشري

1– في حالة حاجة بطاقاتك التموينية لتحديث بيانات، يكتب في إيصال صرف المقررات التموينية "حدث بياناتك".

2– يتم تحديث البيانات من خلال استمارة تحديث البيانات المقرر توزيعها في الأول من أبريل المقبل، على مكاتب التموين ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري والموقع الإليكتروني المقرر إطلاقه بداية أبريل المقبل.

3 – تتضمن المرفقات المطلوبة: "صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، وصورة بطاقة الرقم القومي لباقي المستفيدين المقيدين على البطاقة، صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر، وإيصال كهرباء لآخر فاتورة، وإيصال ماكينة صرف المقررات التموينية، والمثبت فيها كلمة (حدث بياناتك)".

4 - في حالة تحديث البيانات عن طريق المكتب التمويني أو مكتب البريد، يتم التوجه إلى المكتب وسحب استمارة – مجانًا – وملء كافة البيانات وإرفاق المفرقات المطلوبة بها ووضعها في ظرف وتسليمها إلى المكتب، أما في حالة تحديث البيانات عن طريق الموقع الإليكتروني المزمع إطلاقه، يتم عمل نسخة "إسكانر" للمفرقات وإرسالها عن طريق الموقع.

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة طبعت بالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات متمثلة في الهيئة القومية للبريد المصري 4.5 مليون استمارة لتحديث البيانات.

ومن المقرر أن توزع الاستمارت على المديريات ليتم توزيعها تباعًا على المديريات ومنها لمكاتب التموين ومنافذ بدالي التموين ومكاتب البريد المصري.

وأشار "المصيلحي"، إلى أنه من المقرر أن يتم البدء في بالعمل باستمارات تحديث البيانات بدايةً من الأول من أبريل المقبل، على أن يتوجه المواطنين لملأ استمارة التحديث بمكاتب التموين أو مكاتب البريد أو الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التموين مرفقة بالأرقام القومية للأفراد المقيدين على البطاقة التموينية ليتم إرسالها إلى مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي، ليتم تحديث البيانات أولًا بأول.

ومن المقرر أن تستمر مدة تحديث البيانات لمدة 60 يومًا تبدأ منذ الأول من أبريل.

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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