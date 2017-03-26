جيرو يواصل التألق مع منتخب فرنسا

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لا يشارك أوليفييه جيرو كثيرًا في التشكيلة الأساسية لآرسنال، لكنه أثبت أهميته مجددًا لمنتخب فرنسا بعدما سجل هدفين في الفوز 3-1 في لوكسمبورج بتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم أمس السبت.

وسجل المهاجم القوي هدفيه 22 و23 مع بلاده ليصبح في المركز العاشر في قائمة هدافي فرنسا عبر العصور.

وقال ديشامب مدرب فرنسا: "حتى لو كان يواجه صعوبات مع ناديه فهو عادة ما يسجل لنا".

ودخل جيرو التشكيلة الأساسية لآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز سبع مرات فقط هذا الموسم، لكنه لم يظهر أي آثار لافتقاره للياقة المباريات أمام لوكسمبورج وساعدته قوته البدنية على الظهور أمام منافس يلعب بطريقة دفاعية جدا.

وسجل جيرو الهدف الأول من مدى قريب بعد تمريرة جبريل سيديبي، وأضاف هدفه الثاني بعد كرة عرضية من بنيامين مندي في مباراته الدولية رقم 60 مع فرنسا.

وقال جيرو "هذا شعور ممتع لأن المهاجمين في حاجة لتسجيل الأهداف والإحصاءات مهمة بالنسبة لنا".

وأضاف "بغض النظر عما يقوله الناس عني.. فإني أرد في الملعب".وساعد جيرو منتخب فرنسا على الاحتفاظ بتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وبفارق ثلاث نقاط عن السويد قبل اللعب في ضيافة هذا المنتخب في التاسع من يونيو المقبل.