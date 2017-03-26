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انتخاب "كاري لام " المقربة للصين زعيمة جديدة لهونج كونج

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انتخاب "كاري لام " المقربة للصين زعيمة جديدة لهونج كونج انتخاب "كاري لام " المقربة للصين زعيمة جديدة لهونج كونج

مصراوي Masrawy

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فكتوريا - (أ ش أ):

اختارت لجنة انتخابية غالبية أعضائها من المقربين للصين، "كاري لام" زعيمة جديدة لهونج كونج، في تصويت وصفه ناشطون بـ "المخزي".
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأحد، أن سكان هونج كونج البالغ عددهم 7.3 مليون نسمة لا يملكون حق انتخاب الزعيم الجديد إذ يتم اختيار الفائز من قبل "لجنة انتخابات" مكونة من 1200 شخص وتضم الكثير من أنصار الصين.
وتتهم المعارضة رئيس "ليونج شون ـ بينج " بأنه دمية في يد بكين، في حين يشعر كثير من سكان هذه المنطقة بأن الصين تتدخل بشكل كبير في شئونها المحلية.
وكانت هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة عادت إلى السيطرة الصينية عام 1997.

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مصراوي Masrawy

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