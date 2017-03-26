أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

بالفيديو والصور || نهاية مأساوية.. عثر المارة في شارع البحر الأعظم بالجيزة على جثة وريث عبد الحليم حافظ .. هكذا إنتهت حياه الفنان عماد عبد الحليم

Google+ Print
بالفيديو والصور || نهاية مأساوية.. عثر المارة في شارع البحر الأعظم بالجيزة على جثة وريث عبد الحليم حافظ .. هكذا إنتهت حياه الفنان عماد عبد الحليم بالفيديو والصور || نهاية مأساوية.. عثر المارة في شارع البحر الأعظم بالجيزة على جثة وريث عبد الحليم حافظ .. هكذا إنتهت حياه الفنان عماد عبد الحليم

خلال سنوات نجوميتهم، جسدوا قصصًا فنية، لم يتخيلوا أن ترقى قصة موتهم أن تكون واحدةً منهم، فالنهايات المأساوية التي واجهها عدد من نجوم الفن، من قتل وفقر وغربة، يمكن أن تتجسد في أفلام سينمائية أو مسلسلات تلفزيونية، أبرزها.
 
"مش عارف غير اليأس طريق ولا شايف غير الحزن صديق ولا قادر أهرب من ده وده ليه حظي معاكي يا دنيا كده؟"، كلمات غناها عماد عبدالحليم، في عز شبابه وتألق نجوميته، التي أورثها له عبدالحليم حافظ، الذي تبناه وأعطاه اسمه، عبرت عن رفضه لحياته التي أنهاها على ضفة نهر النيل بشارع البحر الأعظم، بحقنة هيروين.
عثر المارة في شارع البحر الأعظم بالجيزة، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 1995، على جثة الفنان الشاب عماد الدين علي سليمان، المعروف بـ”عماد عبدالحليم”، ملقاة على الرصيف المقابل لمنزله، وبجواره حقنة مريبة، بينت التحقيقات بعدها تلوثها بالهروين، الذي أنهت جرعة زائدة منه حياة وريث العندليب، وهو في الـ36 من عمره.
نتيجة بحث الصور عن عماد عبد الحليم
جاء خبر وفاة الفنان الشاب صدمة لمحبيه، وللوسط الفني، ولأسرته، خاصة ابنة شقيقه الملحن محمد علي سليمان، الفنانة أنغام، التي لم تكن متواجدة في وقتها لإحيائها حفلًا فنيًا في تونس، لتوقظها والدتها وتخبرها أن عمها يتصدر شاشة أنباء تونس، لكن الخبر انتهى قبل أن تراه، لتتصل بأهلها في مصر وتتلقى الصدمة، هي وأمها التي ربته في صغره، وتفاقم حزنها لعجزها عن حضور جنازته، وعودتها إلى مصر متأخرة، ليمتد عدم استيعابها لموته سنوات طويلة، محملة من حوله ذنب وفاته بالإدمان، لتقصيرهم معه، خاصة لشعوره الدائم بالوحدة، وتخليهم عن مساعدته، وإخراجه من حالات اليأس والاكتئاب التي عاشها، بالرغم من ظهور علامات سوء حالته النفسية عليه في فترات عمره الأخيرة، فكان كثير النوم، وقليل الأكل، ولم يسعَ للارتباط أبدًا.
454.png
مع الفنانة أنغام في طفولتها 
 
كانت حياة وريث عبدالحليم حافظ، الذي تبناه بالفعل في صغره، بعدما استمع لغنائه في فرح طبيبه في الإسكندرية، وتكفل به ماديًا ومعنويًا وفنيًا، بعيدة عن حياة النجوم، فلم يختلط بأحد، ولم يكن له أصدقاء كثر، وكان زاهدًا في الحياة، يميل للأغاني الحزينة، التي انعكست على ملامح وجهه الذي زهد الابتسامة، بالرغم من تألقه الفني، سواء في الغناء أو التمثيل، أو الفرصة التي منحها له العندليب بتمهيد الطريق له، ودفعه وتوجيهه في طريق النجاح، ما دفعه لإدمان المخدرات، التي كانت له المهرب من وحدته، والمنفذ لرغبته الدفينة في ترك الحياة.
نتيجة بحث الصور عن عماد عبد الحليم
لم يكن خبر وفاة “عماد عبدالحليم”، هي المرة الأولى التي ارتبط فيها اسمه بالسموم المخدرة، فقبلها بسنوات، تورط الفنان الشاب في قضية المخدرات الشهيرة التي تم القبض فيها عليه في شقة المطرب أحمد الكحلاوي، مع الممثلة الشابة سالي، وصاحب محل في بورسعيد، عام 1989، وأُخلي سبيلهم بعد ذلك بضمان مالي قدره 200 جنيه لكل منهم، وأغلقت القضية.
نتيجة بحث الصور عن عماد عبد الحليم
استهدفت الإشاعات حياة المطرب الشاب، فلم تتركه يحيا في سلام، وأربكته، فأصبح لا يقوى على مواجهة الجمهور على خشبة المسرح، بالرغم من ابتعاده عن الأضواء، وانطوائه، وكان أبرزها تلك المتعلقة بزواجه من الراقصة نجوى فؤاد سرًا إلا أنها نفت ذلك تمامًا، موضحة أن ما بينهما علاقة صداقة قوية، خاصة لدعمه لها بعد طلاقها، وقربه منها، إلا أن زواجهما كان صعبًا خاصة لأنها تكبره بـ8 أعوام.
 
تحكمت العديد من المفارقات في حياة عماد عبدالحليم، ولعلها هي ما أنبتت في قلبه الحزن الدائم، ففقر عائلته، دفعه للذهاب لوكيل الفنانين في الإسكندرية للتعاقد على عدد من الحفلات الرمضانية، التي كان يتقاضى 30 قرشًا نظيرًا لكل منها، ووضعه القدر في طريق عبدالحليم حافظ الذي لم يكن يعرف شكله، لأنه لا يملك في منزله إلا راديو يستمع فيه لأغانيه فقط، وبعدما سمع العندليب صوته في حفل زفاف طبيبه، طلب منه السفر معه للقاهرة، ليتبناه، وبالفعل، اصطحبه معه في بروفاته، ليتعلم منه، وتكفل به، وأعطاه اسمه، حتى ذاع صيته، ومات بعدها ليتركه وحيدًا يكمل مسيرته الفنية.
 
ولد عماد عبدالحليم، في 4 فبراير 1960، وكان من أوائل الفنانين الذين قدموا سيرة عبد الحليم حافظ في مسلسل تليفزيوني، بتجسيد شخصيته في مسلسل “العندليب الأسمر”، مع الفنانين فردوس عبد الحميد، وشيرين، وحسين الشربيني، كان له عدة ألقاب منها “فتى النيل الأسمر”، و”البلبل الحزين”، و”الكروان الحساس”، و”الملاك الجميل”، وشارك بالتمثيل في عدد من المسرحيات، منها مسرحية للأطفال بعنوان “نعم ولا”، ومسرحية “النهاردة آخر جنان” و”للسيدات فقط”، وعدة أفلام منها “كرامتي” مع سعيد صالح ونجوى إبراهيم، وفيلم “عذاب الحب” مع مديحة كامل وصلاح نظمي.

 

 
المصدر:إعلام أورنج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل