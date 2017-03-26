اختيار رانيا المشاط ضمن قائمة خبراء منتدى الاقتصاد العالمي

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أعلن منتدى الاقتصاد العالمي، اختيار الدكتورة رانيا المشاط، مستشار كبير اقتصادي صندوق النقد الدولي، ضمن قائمة الخبراء الدوليين الذين يتولون تشكيل وصياغة الأجندة الاقتصادية الدولية للمنتدى، وبذلك تنضم الدكتورة المصرية إلى هذه القائمة الدولية المتفردة باعتبارها من الخبراء المتميزين معرفةً وعلمًا بالمستجدات الاقتصادية العالمية، خاصةً في مجال تخصصها فيما يتعلق بأطر السياسية النقدية والاستقرار المالي لدى البنوك المركزية، بالإضافة إلى إلمامها باقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعتزم المنتدى الاستفادة من خبراتها العملية المكثفة، وقدرتها البحثية المعروفة، ومهاراتها الاستثنائية على الحوار والتحليل والتنسيق، وشغفها بخلق بيئة تعاونية بين الحكومات والمؤسسات الدولية، ما يدفع إلى العمل والتفاعل البناء، وفي اختيار الموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي تصميم جلسات المنتدى واجتماعاته السنوية في دافوس، بالإضافة إلى الاجتماعات الإقليمية في منطقة شمال أمريكا، الشرق الأوسط، آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

والتقى البروفيسير كلاوس شواب، مؤسس منتدى الاقتصاد العالمي، بالدكتورة رانيا المشاط، في واشنطن، مع مجموعة من القيادات الشابة للمنتدى، حيث استعرض محاور العمل في الفترة القادمة وعلى رأسها التحديات الاقتصادية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار شواب، خلال الاجتماع، إلى اختيار "المشاط" ضمن قائمة الخبراء الدوليين، وإلى تطلعه الشخصي لمشاركتها الفعالة في أنشطة المنتدى المختلفة.