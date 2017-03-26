كيف تفسرين معنى الزنا للطفل ؟!

سمر العشري

حيرة الأم في الرد على هذا السؤال " ما معني الزنا " أجابت عليه الاختصاصية الاجتماعية عايدة يحيى، التي أشارت إلى عدة خطوات يجب أن تتبعها الأم في توصيل المفهوم لطفلها الذي يعتبر في مرحلة الطفولة المتأخرة كالتالي:



• هذا السؤال فرصة لكي يتعلم الطفل معنى العنف الجنسي وكيف يحافظ على نفسه من اعتداء الغرباء والشاذين

• يجب أن تعلم الأم، وتشرح له بطريقة مبسطة مفهوم الزواج في الإسلام

• الميثاق الغليظ في الإسلام يعني ان الأم والأب أي الزوج والزوجة يجب أن يكونا مخلصين لبعضهما البعض، ولا يقيم أحدهما أي علاقة مع طرف آخر طالما هما زوجان.

• أي علاقة تكون من ناحية الزوج أو الزوجة مع رجل آخر أو امرأة أخرى خارج اطار الزواج تكون بمثابة علاقة زنا

• ليس من الضرورة الدخول في تفاصيل عن علاقة جنسية كاملة

• يجب أن نذكر للطفل حديث الرسول أن العين تزني وزناها البصر مثلا فيجب أن يغض المسلم نظره والزوج لا ينظر لامرأة غير زوجته بأن يقول ما أجملها مثلا .

• الإسلام أباح تعدد الزوجات ليحافظ على الرجل من الوقوع في الحرام فان مرضت الزوجة الأولى ولم "تستطع أن تتزين لزوجها وتعد له طعامه وتهيئ لباسه" فمن حقه الزواج بأخرى وأن يراعي الأولى ويعدل بينهما.

• يجب أن تتطرق الأم للعلاقات بين الأولاد والبنات على الفيس بوك بأنها تصل إلى الزنا، لأن الخيال يسرح والكلام المكتوب بالباطل يشغل عن ذكر الله ويعتبر إثماً كبيراً.

• جسم الإنسان أمانة وأي شخص يتلمس الطفل يجب أن يخبر والديه ولا يحق لشخص أن يلمس المرأة سوى زوجها بأن يطبطب عليها أو يقبلها في جبينها أو وجنتها دون تفاصيل.

• الحديث عن رجم المرأة الزانية أنها قد أقامت علاقة مع رجل دون زواج وهذا حرام في الإسلام، وحدها الرجم حتى الموت لأنها كانت متزوجة.

• لو أقامت بنت علاقة مع شاب، ولم يسبق لها الزواج فهي تجلد وكذلك الشاب.

• كل هذا الحديث دون الوصول لشرح مفصل عن العلاقة الجنسية الصريحة" الجماع".

المصدر:سيدتي

شبكةعيونالإخبارية

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