بالفيديو || أحمد موسى يوجه سؤالاً محرجاً لـ «فريد الديب» .. والمحامي يرد : «أنت هتروح في داهية»

سمر العشري

قال الإعلامى أحمد موسى إن هناك سؤالاً مهماً يريد أن يوجهه للمحامى الكبير فريد الديب، قائلاً: «هسألك سؤال ورزقى على ربنا.. ممكن» فردّ الديب قائلاً: «قول»، فقال موسى: «هل هناك تواصل بين حضرتك ومؤسسة الرئاسة».

فأجاب "الديب" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتى» الذى يُذاع على قناة «صدى البلد» قائلاً: «أنت لازم رزقك يكون على الله فعلاً.. يا أستاذى.. مؤسسة الرئاسة مؤسسة كبرى.. أنا كان ليّا عدة شكاوى وأرسلت للرئيس السيسى شكوى أن وزير العدل مثلاً لم يقم بتهيئة المكان المناسب لمُحاكمة الرئيس الأسبق مبارك فى قضية قتل المتظاهرين وبقينا لمدة سنتين المحكمة تؤجل القضية لتهيئة المكان بالموصفات التى حدّدتها المحكمة.. فأرسلت شكوى للرئيس السيسى لتقوم الوزارة بتهيئة المكان للمحاكمة ولا أعلم ماذا فعل الرئيس السيسى، أرسلت شكوى مثلى مثل أى مواطن فى قصر عابدين».

وتابع "الديب" قائلاً: «أتمنى أن يكون هناك تواصل مع الرئاسة، اللى انت بتتكلم عليه وأجرك على الله.. انت عليّا النعمة رايح فى داهية».

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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