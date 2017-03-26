سمر العشري

يمكن لهورمونات الحمل أن تؤثّر في لثّتكِ بالطريقة نفسها التي تؤثر بها في أنسجة جسمك الأخرى. ولكي تتجنبي هذه التأثيرات السلبيَّة من انتفاخ وتورم ونزيف وسواها من المشاكل ذات الصلة بالأسنان واللثة خلال هذه الفترة الدقيقة من حياتك، عليك أن تنتبهي جيداً إلى نظام غذائك اليومي وتتلافي قدر الإمكان أصناف الطعام الغنيَّة بالسكر وفي طليعتها الشوكولاتة والمشروبات الغازيَّة مع العناية الدقيقة والمنتظمة بنظافة فمك.

اختصاصي طب وتجميل الأسنان، الدكتور علاء لطفي قحوش، ليطلعك على مخاطر التهاب اللثة أثناء الحمل وتجنب ذلك.

بداية أوضح الدكتور علاء أنَّ هنالك أكثر من 40% من السيدات يصبن بالتهابات اللثة في أثناء الحمل، فبسبب زيادة نسبة بعض الهورمونات يسهل نمو البكتيريا، التي تجعل أنسجة اللثة أكثر استجابة للسموم التي تنتج عن الترسبات التي تسبب التهاب اللثة مثل البلاك. لذلك يجب عليك عزيزتي تجنب التهابات اللثة خلال الحمل لما لها من مخاطر.



• تشخيص التهاب اللثة؟

ـ نزيف اللثة هو العامل الوحيد الذي يكشف وجود التهاب فيها، وهنا يجب على المريض استشارة طبيب الأسنان لتشخيص حالته، التي من الممكن أن تشمل نوعين: التهابات موضوعيَّة في اللثة تكون غالباً غير مؤلمة ويمكن الشفاء منها.

ـ مشكلة في تكوين السن تؤدي إلى التهابات عميقة في اللثة فيكون الألم شديداً والشفاء منه لا يتم بسهولة. وفي الحالتين يعود السبب إلى بكتيريا توجد على الطبقة الخارجيَّة من الأسنان.



• مخاطر التهاب اللثة:

ـ يؤدي التهاب اللثة إلى تآكل العظام وخلخلة الأسنان.

ـ يؤدي التهاب اللثة إلى وصول العدوى إلى عظام الفك، وبالتالي فقدان الأسنان.

ـ يخلف التهاب اللثة رائحة كريهة في الفم.

ـ تزيد التهابات اللثة من نسبة الولادة المبكرة.

ـ يتسبب التهاب اللثة في صغر حجم الجنين عند الولادة، إذ إنَّ البكتيريا تنتقل إليه عبر المشيمة.



• كيفيَّة الوقاية والعلاج؟

ـ نظفي أسنانك باستخدام الخيط مرَّة واحدة يومياً، فهو يساعد على الوقاية من أمراض اللثة.

ـ نظفي أسنانك مرَّتين في اليوم بالفرشاة ومعجون أسنان يحتوي على مادة الفلورايد.

ـ تناولي طعاماً صحياً ومتوازناً واهتمي بتناول الأطعمة الغنيَّة بالكالسيوم.

ـ تجنَّبي تناول المشروبات الغازيَّة والمواد التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، لأنَّها تزيد من فرص تسوس الأسنان.

ـ اغسلي فمك بالماء الدافئ وليس بالفرشاة في حالة التقيؤ المستمر الذي يحدث في الحمل، فهذا يساعدك على التخلص من الأحماض الموجودة في القيء التي تضرُّ بصحة الأسنان.



• كيف نحافظ على سلامة الجنين؟

التهاب اللثة أثناء الحمل يؤثر في صحة الجنين. من الضروري أن تواظب الأُم بشكل منتظم على تنظيف الأسنان وزيارة طبيب الأسنان بصورة متكرِّرة لتلافي إصابة جنينها بالتهاب عمق اللثة؛ لأنَّ البكتيريا تستفيد من هذه الحالة لتنتشر في كل أنحاء الجسم، وكذلك الرحم. وهنا، نواجه حالة خطرة تؤدي إلى الولادة المبكرة.

طريقة تحضير غسول طبيعي لعلاج التهاب اللثة والأسنان في فترة الحمل لتتمكني من التخلص من تلك المشكلة المزعجة :

المكونات:

• ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

• ملعقة كبيرة من شاي الميرمية.



طريقة التحضير:

قومي بغلي المكونات مع كوب من المياه ثم اتركي الخليط حتى يبرد تماماً، ثم قومي بتصفية الخليط من أوراق الشاي الأخضر والميرمية بعدها اغسلي أسنانك بهذا الغسول مرَّتين يومياً للحماية من أوجاع الأسنان واللثة وللوقاية من الإصابة بالتهابات اللثة. سيساعد هذا الغسول على القضاء على البكتيريا التي يمكن لها أن تظهر بين الأسنان والتي تتسبب في التهاباها، كما يحتوي على مواد مضادة للتأكسد مهمتها التخفيف من تورم اللثة ومنع تكوين طبقة من الجير على الأسنان.

المصدر:سيدتي

شبكةعيونالإخبارية

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