وزير التموين || يقترح صرف الوجبات المدرسية على بطاقات التموين

سمر العشري

صرح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن نيته بالتقدم بإقتراح لمجلس الوزراء بأن توزع الوجبات المدارسية على بطاقة التموين حتي يتمكنوا من الحد من حالات التسمم وتزايد الرقابة على المنتجات.

وأشار الدكتور علي مصيلحي في المؤتمر الذي انعقد بالأمس اليوم السبت في الوزارة، أنه سيقوم بالتشاور مع وزارة الصحة على تحديد السلع التي سوف يتم توزيعها.

أما بما يتعلق بتوريد القمح المحلي، وأوضح وزير التموين أن الشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية الممثلة في شركات المطاحن، والبنك الزراعي المصرى هي الجهات المسوقة للقمح المحلي، وأضاف على مصيلحي أن تعملهم مع الجمعيات الزراعية سوف يتم عن طريق البنك.

كما أشار وزير التموين إلى أنه من الضرورى وضع الأولويات للهناجر والصوامع المعدة إعداد جيد، ونوه أن سوف تؤجر الشركة القابضة للصوامع أثناء موسم شون بالأخص في حالات الضرورة وبناء على ذلك ستكون هي المسئولة أمام الوزارة، وأوضح أن المقر المؤقت للتجميع وليس للتخزين هو الشون، وبعد ذلك ستنقل إلى أماكن التخزين التى أعدت لها، وهذا تسهيلا على الفلاح المصري.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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