بالفيديو.. القرموطي: «بخاف أمشي في الشارع أحسن حد يغتصبني»

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قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه بعد واقعة اغتصاب «طفلة البامبرز»، لابد أن نتقدم باعتذار لإبليس، ونقول له حقك علينا، مهاجمًا المجالس القومية لحقوق الإنسان والطفل والمرأة بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم.

وطالب القرموطي، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، بضرورة وضع تشريعات جادة تنفذ من أجل منع حالات اغتصاب الفتيات، موضحًا أنه حال عدم فعل ذلك ستتكرر مثل هذه الواقعة.

ودخل «القرموطي» في نوبة بكاء، متابعًا: «هتعملوا إيه مع الطفلة ولا أبوها ولا أمها؟ هتعالجوا جروحهم إزاي؟ والله العظيم أنا عندي 50 سنة وبخاف أمشي في الشارع أحسن حد يغتصبني، من كتر اللي الواحد بقى بيسمعه».