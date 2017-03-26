أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالفيديو.. القرموطي: «بخاف أمشي في الشارع أحسن حد يغتصبني»

Google+ Print
بالفيديو.. القرموطي: «بخاف أمشي في الشارع أحسن حد يغتصبني» بالفيديو.. القرموطي: «بخاف أمشي في الشارع أحسن حد يغتصبني»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه بعد واقعة اغتصاب «طفلة البامبرز»، لابد أن نتقدم باعتذار لإبليس، ونقول له حقك علينا، مهاجمًا المجالس القومية لحقوق الإنسان والطفل والمرأة بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم.

وطالب القرموطي، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، بضرورة وضع تشريعات جادة تنفذ من أجل منع حالات اغتصاب الفتيات، موضحًا أنه حال عدم فعل ذلك ستتكرر مثل هذه الواقعة.

ودخل «القرموطي» في نوبة بكاء، متابعًا: «هتعملوا إيه مع الطفلة ولا أبوها ولا أمها؟ هتعالجوا جروحهم إزاي؟ والله العظيم أنا عندي 50 سنة وبخاف أمشي في الشارع أحسن حد يغتصبني، من كتر اللي الواحد بقى بيسمعه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة