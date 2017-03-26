«سنة تانية كلاسيكو».. 5 معلومات عن «عدو بيكيه» حكم موقعة البرنابيو

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كتب: أحمد سعيد ومحمد محروس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تكليف الحكم "خيل مانزانو" بإدارة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المقرر لها يوم 23 أبريل المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

ويقدم لكم التحرير تقريرًا عن خيل مانزانو..

الظهور الأول..

كان أول ظهور لمانزانو، في الدوري الإسباني يوم 25 أغسطس 2012 في مباراة جمعت بين نادي مالقا و‌ريال مايوركا.

كلاكيت ثاني مرة..

تُعد هذه هي ثاني مباراة كلاسيكو يديرها مانزانو في مسيرته.

هجوم بيكيه..

اتهم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة مانزانو بالتحيز لريال مدريد، وأنه ساعد الفريق الملكي على العودة وتحقيق الفوز 3-2 على فياريال، عد أن كان الميرنجي متأخرًا بهدفين.

أفضل حكم في الليجا..

تصدر مانزانو قائمة أفضل حكام الليجا عام 2015.

وش السعد..

"مانزانو" الحكم قاد 8 لقاءات لبرشلونة فى مسابقة الدورى الإسبانى، نتصر البارسا فى 5 منها، وتعادل فى 2 وخسر فى واحدة فقط.

فى المقابل قاد 16 لقاء لريال مدريد انتصر النادي الملكي في 13 منها، وتعادل فى 2 وخسر في واحدة فقط.