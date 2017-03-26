أهالي شهداء القضاة والجيش: الشعب المصري يجب أن يكون على قلب رجل واحد

التحرير

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أقام نادي القضاة احتفالية بمناسبة عيد الأم بمقر النادي النهري للقضاة بكورنيش النيل في العجوزة، قام خلالها مجلس إدارة النادي بتكريم أمهات وزوجات شهداء القضاء والجيش والشرطة.

وكرم مجلس إدارة النادي أسرة الشهداء: "المستشار محمد مروان، والقاضي عمر حماد، والقاضى عبد المنعم عثمان، والقاضى مجدي محمد رفيق، والقاضي عمرو مصطفى حسني، وأسرة المقدم أركان حرب مهيب الصاوي، والرقيب محمد عزوز ، والمقدم شرطة عبدالخالق أبو زيد، والرائد أحمد جمال، الذي استشهد أثناء عمله بقسم ثالث العريش" وتسليمهم درع نادي القضاة تكريمًا لهم عن التضحيات التي قدموها للوطن.

وأكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاة أن الشهداء فخر لنا والمجد كل المجد لشهداء الجيش والقضاء والشرطة لأنهم ضربوا المثل في التضحية، مؤكدًا أن أمهات الشهداء قدوة مشرفة للأمهات المصريات ونعلم أن الألم يقطع قلوبهن ولكن عزاءنا أن الشهداء سبقونا إلى الله سبحانه وتعالى وتبقى الذكرى تحييها الوفاء.

وتحدث والد الشهيد المستشار عمرو مصطفى، وطالب أهالي الشهداء في حديثه لـ"لتحرير بالصبر مؤكدًا أن الشهداء سوف يشفعوا لأسرهم يوم الحشر، وخاطب الإرهابيين بأنهم لن يزعزوا عقيدة الجيش والقضاة والشرطة.

وطالب الدكتور مصطفى حسني، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، ووالد الشهيد عمرو مصطفى، الذي استشهد بفندق القضاة بالعريش أثناء الإشراف على انتخابات مجلس النواب الأخيرة، الشعب المصري أن يكونوا على قلب رجل واحد.

وقدمت المستشارة غادة الشهاوي، التحية لأهالي الشهداء، مؤكدة أن الشهداء منزلتهم كبيرة عند الله، وأن إحساس الأمن الذي نعيش فيه بفضل الشهداء الذين ارتوت أرض الدولة بدمائهم.

وقال المهندس مصطفى عثمان، والد الشهيد المستشار عبدالمنعم مصطفى عثمان، القاضي السابق بمحكمة شمال سيناء، والذي استشهد في حادث إطلاق إرهابيين النار عليه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحكمة شمال سيناء، أن آخر مكالمة مع نجله كانت قبل الحادث بدقائق وأخبره أنه في طريقه إلى المحكمة وأمامه دقائق ويصل ويعاود الاتصال عليهم لطمأنته.

وأوضح عزوز الديب، موظف بالمعاش ووالد الشهيد رقيب محمد، أن نجله كان فخرًا لهم جميعًا وأثبت للجميع أن جنودنا لا يخشون إلا الله، حيث فوجئ أثناء عمله بإطلاق النار عليه من مجموعة من الإرهابيين وتعامل معاهم وأوقع منهم قتلى وجرحى، فترصدوه وراقبوا الكمين الذي يعمل فيه وقاموا بالهجوم عليه ولكنه لم يخشى الموت وتعامل مع الإرهابيين وقتل العديد منهم.