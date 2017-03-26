خيري رمضان عن رفع سعر تذكرة المترو: «كله ضرب ضرب مفيش بوسة؟»

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انتقد الإعلامي خيري رمضان، قرار وزارة النقل، برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى 2 جنيه، قائلًا: «كله ضرب ضرب، ليه مفيش بوسة وطبطبة على الغلابة؟»، مشدّدًا على أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، متناقض و«كل حاجة وعكسها».

وأضاف رمضان، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن «الشعب في حاجة إلى مَن يهبه الأمل في غد أفضل، خاصةً بعد الأسعار التي شهدت ارتفاعًا بشكل فجّ، الشعب يحتاج من يحنو ويُطبطب عليه، والدولة تتجه إلى رفع الدعم تدريجيًا وتحويله إلى نقدي خلال الفترة القادمة».

وتابع: «انزلوا محطات المترو في العالم وشوفوا الأكشاك والإعلانات المهولة والشاشات، إحنا بقى عندنا بلطجية ومحلات عصير وباعة جائلين ومنظر يعرّ، والسيد وزير النقل معني بس بإنه يحصل على قيمة الخسائر من جيوب الناس، بلدنا فعلًا في أزمة، لكن مش لازم اللي يدفع ثمنها بس الغلابة».

واستكمل: «الوزير بيقول إن الناس تقبلت القرار، هل تجرؤ سيدة الوزير إنك تنزل في وسط الناس في أي محطة مترو وتقولهم أنا اللي زودت سعر التذكرة، والله لا تجرؤ»، مشدّدًا على أن الدولة لابد أن تراعي محدودي الدخل.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد بالانتظار لشهر يونيو المقبل، لكن لم يُشر أحد بما سيحدث، في ظل خطة غائبة للحكومة، وزيادة منتظرة لأسعار الكهرباء وعدة قطاعات أخرى في الدولة.