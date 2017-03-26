ننشر قائمة السلع والخدمات التي ستزيد أسعارها إعتباراً من يوليو المقبل ونسبة هذه الزيادة

سمر العشري

على الرغم من موجة الغلاء وإرتفاع الأسعار التي عاشها المواطنين في مصر خلال العام المنصرم، إلا أنه على ما يبدو لن تكون النهاية ، حيث سيكون هناك ومع بداية شهر يوليو المقبل زيادة جديدة في أسعار كافة السلع ، بسبب تطبيق المرحلة الثانية من قانون ضريبة القيمة المضافة ، حيث سوف تزيد أسعار عدد من السلع بنسبة 1% من قيمتها حيث سيتم رفع مقدار الضريبة والتي أرتفعت من قبل من 10% إلى 13% خلال عام 2016 لتصل عام 2017 إلى 14%.

كما أنه المتوقع أيضاً أن يكون هناك زيادة جديدة في الكهرباء، حيث أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بداية من شهر يوليو المقبل سوف يتم إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لترتفع هي الأخري من جديد.

وليست أسعار الكهرباء وحدها هي التي سترتفع، أيضاً أسعار الوقود والمواد البترولية ، سوف ترتفع وفقاً لما هو المتوقع بنسبة تصل إلى 40%.

ومن السلع والخدمات التي ستزيد أسعارها بسبب قانون القيمة المضافة هي :

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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