أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

ننشر قائمة السلع والخدمات التي ستزيد أسعارها إعتباراً من يوليو المقبل ونسبة هذه الزيادة

Google+ Print
ننشر قائمة السلع والخدمات التي ستزيد أسعارها إعتباراً من يوليو المقبل ونسبة هذه الزيادة ننشر قائمة السلع والخدمات التي ستزيد أسعارها إعتباراً من يوليو المقبل ونسبة هذه الزيادة

على الرغم من موجة الغلاء وإرتفاع الأسعار التي عاشها المواطنين في خلال العام المنصرم، إلا أنه على ما يبدو لن تكون النهاية ، حيث سيكون هناك ومع بداية شهر يوليو المقبل زيادة جديدة في كافة السلع ، بسبب تطبيق المرحلة الثانية من قانون ضريبة القيمة المضافة ، حيث سوف تزيد أسعار عدد من السلع بنسبة 1% من قيمتها حيث سيتم رفع مقدار الضريبة والتي أرتفعت من قبل من 10% إلى 13% خلال عام 2016 لتصل عام 2017 إلى 14%.

كما أنه المتوقع أيضاً أن يكون هناك زيادة جديدة في الكهرباء، حيث أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بداية من شهر يوليو المقبل سوف يتم إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لترتفع هي الأخري من جديد.

وليست أسعار الكهرباء وحدها هي التي سترتفع، أيضاً أسعار الوقود والمواد البترولية ، سوف ترتفع وفقاً لما هو المتوقع بنسبة تصل إلى 40%.

ومن السلع والخدمات التي ستزيد أسعارها بسبب قانون القيمة المضافة هي :

%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%AE%D8%AF%D9

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية