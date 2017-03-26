بالفيديو || كارثة انهيار ثلاث عقارات والصحة تعلن عن ارتفاع أعداد الضحايا

سمر العشري

انهار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق في بولاق أبوالعلا بالقاهرة، مما أسفر الانهيار عن إصابة عدد من المواطنين، وانتشال عدد آخر من تحت الأنقاض، وهرعت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري ومدير أمن القاهرة وعدد من قيادات المحافظة إلى موقع الانهيار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجار البحث عن ضحايا جدد.

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، أنه تم إخلاء عقارين آخرين مجاورين بعد تصدعهما، وانهار العقاران فور الإخلاء، لتصل العقارات المنهارة إلى ثلاثة عقارات، وقامت القوات بإخلاء ثمانية عقارات أخرى، حدث بهم تشققات، وقالت الصحة في بيان لها أن الإحصائيات الأولية لعدد الإصابات حتى الآن ارتفع إلى سبعة أشخاص وما زالت هناك فتاة مفقودة وجاري البحث عنها.

ويأتي انهيار عقار أبو العلا بعد 24 ساعه فقط من انهيار عقار سكنى بوسط القاهرة في منطقة جاردن سيتى، شارع جمال الدين أبو المحاسن، والذي أدى إلى تحطيم حوالي 5 سيارات كان تقف تحت العقار السكني، بالإضافة إلى عدد من الإصابات حسب إعلان الصحة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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