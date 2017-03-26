وزير التموين || هذا هو الموقف الأخير بالنسبة لفارق نقاط الخبز المجانية .. وللمواطن الحرية في هذه الحالة

سمر العشري

قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي اليوم بتوجيه عدد من الرسائل الهامة لكافة المواطنين في مصر ، حيث أكد الدكتور على المصيلحي على الآتي :

1- استمرار العمل بنظام فارق نقاط الخبز المجانية وهي السلع التي يجصل عليها المواطن نتيجة توفير الحصة الشهرية من الخبز كما كان من قبل حيث للمواطن الحرية في أختيار السلع التي سيحصل عليها.

2- السلع الثلاثة وهي الأرز والسكر والزيت والتي تم ربطها على البطاقة التموينية سيكون للمواطن الحرية إما الحصول على تلك السلع أو أياً منهما أو أن يحصل على سلع أخري بقيمة الدعم المخصص له وهو مبلغ 21 جنيه لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية للأسرة.

3- أسعار اللحوم السودانية هى 75 جنيه للكيلو وغير مطروح أية زيادة في أسعار اللحوم السودانية الطازجة عن 75 جنيه للكيلو حتى بعد حلول عيد الاضحى المبارك.

4- بالنسبة لشهر رمضان فإن المخابز سوف تعمل فترتين تبدأ من الثامنة صباحاً.

5- سيتم طرح 40 ألف دواجن كاملة من الخارج للمواطنين في شهر رمضان المبارك.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads