أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير التموين || هذا هو الموقف الأخير بالنسبة لفارق نقاط الخبز المجانية .. وللمواطن الحرية في هذه الحالة

Google+ Print
وزير التموين || هذا هو الموقف الأخير بالنسبة لفارق نقاط الخبز المجانية .. وللمواطن الحرية في هذه الحالة وزير التموين || هذا هو الموقف الأخير بالنسبة لفارق نقاط الخبز المجانية .. وللمواطن الحرية في هذه الحالة

قام وزير والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي اليوم بتوجيه عدد من الرسائل الهامة لكافة المواطنين في ، حيث أكد الدكتور على المصيلحي على الآتي :

1- استمرار العمل بنظام فارق نقاط الخبز المجانية  وهي السلع التي يجصل عليها المواطن نتيجة توفير الحصة الشهرية من الخبز كما كان من قبل حيث للمواطن الحرية في أختيار السلع التي سيحصل عليها.

 

2- السلع الثلاثة وهي الأرز والسكر والزيت والتي تم ربطها على البطاقة التموينية سيكون للمواطن الحرية إما الحصول على تلك السلع أو أياً منهما أو أن يحصل على سلع أخري بقيمة الدعم المخصص له وهو مبلغ 21 جنيه لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية للأسرة.

3- اللحوم السودانية هى 75 جنيه للكيلو وغير مطروح أية زيادة في أسعار اللحوم السودانية الطازجة عن 75 جنيه للكيلو حتى بعد حلول عيد الاضحى المبارك.

4- بالنسبة لشهر رمضان فإن المخابز سوف تعمل فترتين تبدأ من الثامنة صباحاً.

5- سيتم طرح 40 ألف دواجن كاملة من الخارج للمواطنين في شهر رمضان المبارك.

 

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية