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فيديو| مفتش نقل بالمترو يكشف وقائع فساد بالمستندات.. والشركة تكذب

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فيديو| مفتش نقل بالمترو يكشف وقائع فساد بالمستندات.. والشركة تكذب فيديو| مفتش نقل بالمترو يكشف وقائع فساد بالمستندات.. والشركة تكذب

التحرير

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قال رفعت عرفات، المفتش ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمترو سابقًا، صباح اليوم الأحد، إن الهيئة تتستر على العديد من الفاسدين بداخلها، مشددًا على أن هناك مشكلات في بوابة التذاكر.

وأضاف عرفات، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، أن الهيئة قامت بشراء 850 بوابة جديدة بقيمة 160 مليون جنيه.

ومن جانبه؛ قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن «من لديه مستندات تكشف أي فساد داخل شركة مترو الأنفاق فعليه التوجه إلى الجهات الرقابية، وليس الحديث بها في الإعلام»، مؤكدًا: «لا نتستر على الفاسدين».

فيما رد عرفات، موضحًا أنه تقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام بملف يتضمن 7 قضايا فساد، مشيرًا إلى أنه تم نقله من مكان عمله بقرار تعسفي في اليوم التالي من تقديمه البلاغات.

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التحرير

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