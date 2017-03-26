مفتش سابق: المترو تحول لشركة مساهمة.. و40% من ركابه «بدون تذاكر»

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قال يحيى جلال، مفتش سابق بشركة المترو، إن «مشروع الكارت الذكي من أفسد المشاريع في هيئة مترو الأنفاق»، لافتًا إلى أن «40% من ركاب المترو يستقلونه يوميًا بدون تذاكر، بسبب أعطال ماكينات الدخول وإهمال صيانتها»، مستنكرًا «5 مليون راكب يوميًا ومع ذلك إجمالي الدخل في حدود 2 مليون فقط».

وأضاف يحيى، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: أن «فرد الأمن المتواجد على ماكينة مرور الركاب يسمح لحاملي الكروت الذكية منتهية الصلاحية بالمرور بدون تذاكر»، لافتًا، إلى أن «شركة تشغيل المترو بها خسائر وصلت لـ500 مليون جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية».

وأكد أن شركة المترو تنفق شهريًا مليوني جنيه مرتبات لإحدى شركات الأمن الخاصة، وجهاز تشغيل مترو الأنفاق تم سرقته، لافتًا إلى أن «المترو كان جهازًا مستقلًا تابعًا لوزارة النقل وتم تحويله لشركة مساهمة برأسمال 60 مليون جنيه، ومنذ ذلك الحين يتولى إدارته 9 أشخاص، وتم نقل كافة ممتلكاته وأصوله للشركة من هيئة السكك الحديدية ولم يعد يتبع الهيئة».