البرلمان يناقش تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في سجون مصر

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أثار التقريرالصادر من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم نواب لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، ودفعهم إلى إدراج مناقشته يوم الثلاثاء المقبل، في اجتماع داخل البرلمان.

موقف البرلمان تجاه التقرير الصادر عبر عنه الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس.

وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن وزارة الخارجية الأمريكية لا ترصد حالة حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى تقاريرها، قدر ما صارت تنفذ تقاليد معينة، مؤكدا أن من يقرأ التقارير الخاصة بالدول المستهدفة يستطيع أن يلاحظ أنها مكررة تقريبا، ليس في التقسيم وإنما في التحليل ذاته، وكأنها اسطنبات أو أكلشيهات.



وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أنه بنظره تحليلية بسيطة يمكننا أن نلحظ أن كاتبي الجزء الخاص بمصر استقوا معلوماتهم من مزاعم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك دون تدقيق أو استقصاء الحقيقة، وهو الأمر الذي جعل التقرير يبتعد بقوة عن الموضوعية، والغرض الأساسي الذي تقصده مثل هذه التقارير، والأكثر من هذا أن التقرير جاء متناقضا في كثير من نقاطه.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يشيد فيه التقرير بالنصوص الدستورية والقانونية المصرية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات، والمساواة أمام القانون، وحقوق الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا، نجده يسلط الضوء على عدد من الممارسات الفردية لجهاز الأمن ليصورها على أنها ممارسات ممنهجة، في حين أنه كان من الإنصاف أن يذكر أن معظم هذه الممارسات الفردية تم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن ذاتها، وتم التصدي لها من قبل القضاء المصري بكل شفافية وعلانية، على عكس ما يدعيه التقرير، وأن هذه الممارسات الفردية لا تخلو منها دولة في العالم، إلا أنها تظل في نطاق الممارسات الفردية.



وتابع: "حين يتحدث التقرير عن ملف الحرية الدينية، وقتل مدنيين أثناء التصدي للإرهاب، وغيرها من التداعيات السلبية للإرهاب يشير بأصابع الاتهام للدولة والمجتمع، وهو ما يثير علامات الاستفهام الكثيرة، فكيف نحمل المجني عليه تبعات الجاني!!، فبدلا من دعوة العالم لمساندة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، ومواجهتها كثيرا من المؤامرات الخارجية والداخلية التي تنال من وجود الدولة ذاته، يحملها تبعات هذه الممارسات الإرهابية، ويحاول أن يغل يد الدولة في مقاومتها كل هذا التهديد".



وأعرب سعيد، عن أسفه الشديد أن تسود العلاقات الدولية هذا المناخ من اللاموضوعية وازدواج المعايير، وعد احترام سيادة الآخر، مضيفا : " فمن السهل على كل دولة أن تصدر تقارير على هذه الشاكلة من تعمد تشويه الآخر، وعدم مراعاة للظرف التاريخي والسياسي والأمني والاجتماعي الذي يمر به، مما لا يمنحها رفاهية الاختيار كما هو متوفر لغيرها من الدول".



واختتم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تعليقه على هذا التقرير، بقوله إن رأيه في التقرير لا يعني أن كله تمام، بل هو يعترف بوجود عدد من جوانب القصور التي تحتاج لإصلاح حقيقي، مؤكدا على أن المتابع للأوضاع في مصر يرصد بقوة أن هناك إرادة سياسية ومجتمعية للتصدي لكافة صور انتهاكات حقوق الإنسان، ولعل ضبط قضايا الفساد الكبرى علي يد الأجهزة الرقابية خير دليل علي ذلك.

أما موقف لجنة حقوق الإنسان فعبر عنه النائب علاء عابد، بتقدمه بسؤال عاجل لرئيس البرلمان بشأن ما ورد بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية من مغالطات حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سوف تصدر بيانًا مهمًا عقب مناقشة التقرير تفند فيه جميع الأكاذيب والافتراءات التى جاءت فى تقرير الخارجية الأمريكية.

وقال النائب علاء عابد، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، تستكمل فيه مناقشاتها حول التقرير الذى تقوم بإعداده عن زيارتها لسجن الفيوم، مؤكدًا الأهمية القصوى لهذا التقرير، خاصة أنه يؤكد طبقًا لما رصده من شهادات من المسجونين داخل سجن الفيوم بما فيهم من مسجونين ينتمون لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أكدوا أنه لا توجد أى حالات تعذيب أو انتهاك لحقوقهم داخل سجن الفيوم، وأنهم يتمتعون بجميع حقوقهم طبقًا للدستور والقانون.

