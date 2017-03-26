أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

شباب المحافظين يشاركون بمنتجاتهم في معرض المشروعات الصغيرة

Google+ Print
شباب المحافظين يشاركون بمنتجاتهم في معرض المشروعات الصغيرة شباب المحافظين يشاركون بمنتجاتهم في معرض المشروعات الصغيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

توجه وفدًا من حزب المحافظين إلى نادي المعلمين بمنطقة الجزيرة، أمس السبت، وذلك للمشاركة فى فعاليات معرض المشروعات الصغيرة. 

وكان على رأس الحضور الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، وإبراهيم شاهين، رئيس لجنة التعليم بالحزب، وعمرو الشريف، عضو الهيئة العليا، ونسرين فاروق، أمينة المرأة بالأمانة المركزية، وعفاف طلبة، أمينة المرأة بالجيزة، وصباح إسماعيل، مسئول لجنة متحدي الإعاقة بأمانة المرأة، ونجلاء فوزي، شعبة المشروعات الصغيرة، وبعض من شباب الحزب. 

وضم المعرض منتجات متعددة منها مشغولات يدوية من أقمشة وأخشاب من صنع المشاركين بمختلف الأعمار. 

وكانت هناك مشاركة بناءه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ساهم الحزب في المعرض بالعديد من الأعمال من إنتاج شباب الحزب.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97

الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97

مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق

مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق

فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه

فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه

يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي

يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي