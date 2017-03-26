شباب المحافظين يشاركون بمنتجاتهم في معرض المشروعات الصغيرة

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توجه وفدًا من حزب المحافظين إلى نادي المعلمين بمنطقة الجزيرة، أمس السبت، وذلك للمشاركة فى فعاليات معرض المشروعات الصغيرة.

وكان على رأس الحضور الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، وإبراهيم شاهين، رئيس لجنة التعليم بالحزب، وعمرو الشريف، عضو الهيئة العليا، ونسرين فاروق، أمينة المرأة بالأمانة المركزية، وعفاف طلبة، أمينة المرأة بالجيزة، وصباح إسماعيل، مسئول لجنة متحدي الإعاقة بأمانة المرأة، ونجلاء فوزي، شعبة المشروعات الصغيرة، وبعض من شباب الحزب.

وضم المعرض منتجات متعددة منها مشغولات يدوية من أقمشة وأخشاب من صنع المشاركين بمختلف الأعمار.

وكانت هناك مشاركة بناءه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ساهم الحزب في المعرض بالعديد من الأعمال من إنتاج شباب الحزب.

