أمين العاصمة بـ«المحافظين»: فساد الدعم يؤخر تقدم الدولة اقتصاديا

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قال خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن المواطن لا يشعر بالدعم الذي تقدمه الدولة رغم وصول الدعم إلى سقف الـ65 مليار سنويًا، وهذا بسبب عدم إدارة أموال الدعم بالصورة الصحيحة.

وأوضح "الشافعي"، أنه لابد من إعادة تحديث قاعدة بيانات المواطنين الذين يحصلون على الدعم، وربما تدفعنا الظروف الحالية إلى تحول الدعم العيني إلى دعم مادى "نقدي" وتحديده بناء على عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها من خلال إجراء بحوث اجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

واستطرد "أمين العاصمة"، أن فكرة الدعم ككل تحتاج إلى إعادة نظر وهيكلة خاصة دعم السلع التموينية والبترولية، ويمكن توفير مليارات الجنيهات التي تهدرها على السلع التموينية والتى تصل لغير مستحقيها، حال وصول الدعم لمستحقيه ويمكن أن يصل هذا الدعم من خلال عمل حساب بنكي لكل مواطن يتم تحويل الدعم عليه، وفكرة عمل هذا الحساب تجعل جميع المواطنين خاضعين للعملية المحاسبية والضريبية وسيخفف العبء عن أجهزة الدولة.

ونوه، إلى أنه يمكن عمل بطاقة إلكترونية للفقراء ومحدودي الدخل لصرف الدعم المادي شهريًا من أحد البنوك أو مكاتب البريد توفيرًا للوقت والمجهود، فوجود فساد في منظومة توصيل الدعم تضيع على الدول كافة إجرءاتها نحو التقدم الاقتصادي.

وقال إنه من الضروري إلزام أصحاب الدخول المرتفع بسداد الإلتزامات الضريبية في ضوء الدخل الذى يتم تحصيله، فليس من العدالة أن تتساوى الشريحة الضريبية لصافى الدخل لجميع الأنشطة والشركات والمؤسسات فالشركات العملاقة التي تحقق مليارات وتستنزف الدولة ومواردها تدفع 22.5 % ضريبة وهذا غير منطقي.

وطالب بتعديل أحكام قانون الضرائب ليصبح سعر الضريبة محددا وفقا لكل نشاط، وأن تكون أسعار الضريبة تصاعدية فى ضوء صافى الأرباح وليست ضريبة موحدة بـ22.5 % كما هو معمول به منذ مارس 2015.

وأوضح أمين العاصمة، أنه لابد من دمج قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد محدد يشمل ضريبة الدخل والمبيعات والدمغة لتوحيد جهة المحاسبة، بدلا من التنقل لدى مأمورى الضرائب، والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد وكذلك نظام الفحص الواحد.

ونوه، أن مثل تلك الإجراءات تؤدى إلى جذب المزيد من الشفافية والوضوح فى التعامل بين الممولين والدولة فى ظل منظومة متكاملة تحقق صالح جميع الأطراف، فالضريبة التصاعدية لن تمس محدودى الدخل، ولا يمكن أن نساوى بين أصحاب الدخول اللذين يحققون ملايين الجنيهات كأرباح وبين محدودى الدخل.

واستطرد، أن الضريبة التصاعدية مطبقة فى الدول المتقدمة وتصل إلى 70 % على بعض الدخول وفى فرنسا بالتحديد وأنها ضريبة على صافى الأرباح.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة فى مصر لتطبيق مفهوم العدالة الضريبية، وأن ذلك يتحقق من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين والمنشآت الصغرى بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار في حدود دخل لا يتجاوز 36 ألف جنيها سنويًا سواء للموظف أو المؤسسة الصغيرة.

واستكمل، زيادة الإعفاء الضريبى للموظفين فى حدود 3 الاف شهريا وخضوعهم لشريحة ضريبية لا تتجاوز الـ 15 % وكذلك تخفيض الشريحة الضريبية على المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز أرباحها نصف مليون جنيه، بما لا يتجاوز الـ15% أيضا، وأعلى من هذا المبلغ يتم زيادة الشريحة الضريبية حتى تصل إلى 40% أو50% حسب القطاعات الاقتصادية كما هو معمول به في البلدان المتقدمة.