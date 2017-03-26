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العناية الإلهية تنقذ طفلة 4 سنوات من الاغتصاب على يد سائق توك توك

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العناية الإلهية تنقذ طفلة 4 سنوات من الاغتصاب على يد سائق توك توك العناية الإلهية تنقذ طفلة 4 سنوات من الاغتصاب على يد سائق توك توك

أنقذت العناية الإلهية طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من الاغتصاب على يد مسجل خطر سرقات فى مركز الزرقا بدمياط
 
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى الرائد محمد الهلالى رئيس مباحث مركز الزرقا بدمياط، بلاغًا من الأهالى يفيد ضبط سائق توك توك يحاول اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعدما قام بخطفها من قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا وتحرك بها إلى منطقة أرض زراعية تقع بين طريق الزرقا/ السرو، وقام بسرقة حلقها الذهبى وحاول خلع ملابسها والتحرش بها ومحاولة اغتصابها داخل التوك توك الخاص به إلا أن الاهالى تمكنوا من اللحاق به وضبطه وإخطار مركز شرطة الزرقا.
 
وتوجهت قوة إلى موقع البلاغ، حيث تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "محمد.ف" 28 عاما مسجل خطر سرقات عامة ومقيم كفر العرب دائرة مركز فارسكور وتفتيشه عثر بحوزته على حقل ذهب وسلاح أبيض وتليفون محمول.
 
جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
المصدر:اليوم السابع

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رئيس قسم الأخبار